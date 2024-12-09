ГНС: Число трудовых договоров в Азербайджане приблизилось к 1,9 млн

В Азербайджане по состоянию на 1 декабря 2024 года число заключенных трудовых договоров достигло 1 884 109.

В Азербайджане по состоянию на 1 декабря 2024 года число заключенных трудовых договоров достигло 1 884 109.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, число трудовых договоров увеличилось на 482 194 по сравнению с началом 2019 года.

В частном секторе ненефтяной сферы показатель увеличился на 450 212 единиц и составил 990 134.

"Данный рост является результатом принятых Государственной налоговой службой мер по легализации рабочих мест, "обелению" фонда оплаты труда и обеспечению прозрачности", - отмечается в информации.