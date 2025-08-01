ГНС, ЦБА и KOBİA наладят электронный обмен базами данных

Государственная налоговая служба (ГНС), Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) ведут работу по созданию технической возможности для осуществления электронного обмена базами данных.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, об этом сказала заместитель руководителя ведомства Самира Мусаева на заседании рабочей группы "Доступ к бизнесу".

По ее словам, цель заключается в обеспечении электронного представления в ГНС документов, выдаваемых другими государственными органами, связанных с регистрацией юридических лиц, деятельность которых регулируется специальными законодательными актами.