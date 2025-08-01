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ГНС, ЦБА и KOBİA наладят электронный обмен базами данных

ГНС, ЦБА и KOBİA наладят электронный обмен базами данных
Бизнес
1 августа 2025 г. 11:21
ГНС, ЦБА и KOBİA наладят электронный обмен базами данных

Государственная налоговая служба (ГНС), Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) ведут работу по созданию технической возможности для осуществления электронного обмена базами данных.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, об этом сказала заместитель руководителя ведомства Самира Мусаева на заседании рабочей группы "Доступ к бизнесу".

По ее словам, цель заключается в обеспечении электронного представления в ГНС документов, выдаваемых другими государственными органами, связанных с регистрацией юридических лиц, деятельность которых регулируется специальными законодательными актами.

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Версия на азербайджанском языке DVX, AMB və KOBİA-nın məlumat bazaları arasında elektron mübadilə olacaq

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