Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) проводит тендер по 9 лотам. Как сообщает Report со ссылкой на официальную печать, процедура тендера начнется 10 февраля в 10:00 в головном офисе ГНФАР по адресу г. Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева 165.

Тендер объявлен на закупку услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества административного здания и добровольному страхованию движимого имущества, продлению на 1 год гарантий производителей мелкого оборудования (наушники, карты памяти, различные батареи и пр.) и информационно-технологического оборудования Cisco (SMARTNET), средств физической защиты (противогазы, фонари, дозиметры, детекторы и пр.), техническому обслуживанию систем управления безопасностью сети, обнаружению и защите от сетевых атак, техническому обслуживанию управления изменениями и мониторинга случаев безопасности, мобильных устройств, антивирусных программ и систем управления уязвимостями, а также закупку униформ (брюки, рубашки, головные уборы, куртки и пр.).

Подрядчики должны предоставить необходимые документы в ГНФАР по факсу, электронной почте или послать обычной почтой не позднее 18:00 30 января, а тендерные предложения в отдельных конвертах для каждого лота – не позднее 18:00 9 февраля.

Взнос за участие за каждый лот равен 100 манатам.