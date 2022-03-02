Транснациональные компании массово покидают российский рынок

На фоне невиданных ранее жестких санкций Запада в отношении России в ответ на развязанную ею войну против Украины транснациональные компании начали покидать российский рынок.

На фоне невиданных ранее жестких санкций Запада в отношении России в ответ на развязанную ею войну против Украины транснациональные компании начали покидать российский рынок.

Как сообщает Report, компании General Motors, Ford, Volvo, Volkswagen, BMW, Jaguar Land Rover и Daimler Truck объявили о приостановлении поставок автомобилей в Россию. Кроме того, приостановлено совместное производство с Россией. Производитель мотоциклов Harley-Davidson также прекращает поставки на российский рынок.

Компании ExxonMobil, BP, Shell, Equnior, Eni, OMV, долгие годы осуществляющие деятельность в энергетическом секторе России, заявили о прекращении деятельности в этой стране и приостановлении инвестирования в российские проекты. На фоне инициативы мировых гигантов все внимание приковано к другим энергетическим компаниям, в том числе Chevron, Total, Vitol, Wintershall Dea и Trafigura.

Онлайн-кинотеатр Netflix приостановил вещание 20 федеральных каналов и работу над оригинальными российскими сериалами. Самые известные кинопроизводители мира Warner Bros., The Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount Pictures приостановили распространение своей продукции на территории России.

Американская компания Apple (производитель iPhone, iPad, McBook и других технологических брендов) прекратила продажу своей продукции в России и экспорт в данную страну. Кроме того, ограничено использование сервиса Apple Pay.

Компания Google удалила на территории Европы из электронного магазина Google Play приложения Russia Today (RT) и Sputnik. Эти приложения невозможно скачать из сервиса Apple - App Store даже вне России.

Производитель компьютеров Dell приостановил реализацию своей продукции в России. В прошлом квартале на долю Dell пришлись 6% от ввезенных в эту страну компьютеров.

Крупнейший производитель чипов в мире TSMC приостановил поставки в Россию, также приостановлено производство в России чипов марки Elbrus этой компании. Вслед за ним такой шаг предприняли крупные производители AMD и İntel.