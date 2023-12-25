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Global Media Group успешно прошла аудит по ISO

Global Media Group успешно прошла аудит по ISO Входящие в состав ООО ”Global Media Group“ компании - ООО ”Global Management", ООО ”Baku TV“, ООО "Oxu.Az“, ООО ”Информационное агентство Report" - успешно прошли аудит по требованиям ISO.
Бизнес
25 декабря 2023 г. 12:56
Global Media Group успешно прошла аудит по ISO

Входящие в состав ООО ”Global Media Group“ компании - ООО ”Global Management", ООО ”Baku TV“, ООО "Oxu.Az“, ООО ”Информационное агентство Report" - успешно прошли аудит по требованиям ISO.

Аудит, проведенный с 18 по 22 декабря, проводился на основе требований международных стандартов ISO 9001:2015 (Система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (Система менеджмента охраны окружающей среды) и ISO 45001:2018 (Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда).

Целью аудита являлась проверка и подтверждение функционирования и постоянного совершенствования внедренной в этих организациях интегрированной системы управления.

Первый аудит проведен аудитором компании ”ТÜV Austria Azerbaycan" Зауром Фарзалиевым, в результате которого подтверждено устойчивое соответствие установленной в организациях системы требованиям стандарта и ее эффективность, подтверждены сертификаты.

Отметим, что компании, входящие в ООО ”Global Media Group“ - "Информационное агентство Report“, новостной сайт "Oxu.Az ", вещательный портал ”Baku TV“ и аутсорсинговая компания ООО ”Global Management" в конце прошлого года удостоены сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001.

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Версия на английском языке Global Media Group successfully passes audit for ISO requirements
Версия на азербайджанском языке “Global Media Group” ISO tələbləri üzrə nəzarət auditini uğurla keçib

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