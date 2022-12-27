Global Media Group получил три сертификата ISO

Компании, входящие в состав ООО Global Media Group - информационное агентство Report, новостной сайт Oxu.Az, вещательный портал Baku TV и аутсорсинговая компания ООО Global Management удостоены сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001.

Компании, входящие в состав ООО Global Media Group - информационное агентство Report, новостной сайт Oxu.Az, вещательный портал Baku TV и аутсорсинговая компания ООО Global Management удостоены сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001.

Как сообщает Report, сертификаты вручены в результате аудита ISO, проведенного в компаниях.

Эти компании, осуществляющие свою деятельность в составе Global Media Group, уже внедряют интегрированную систему управления - практики, ориентированные на качество, окружающую среду, охрану труда и безопасность, включая процессы, методы и документацию. Интегрированные системы менеджмента сочетают в себе стандарты ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001.

В настоящее время Global Media Group применяет в своих компаниях требования международных стандартов, которыми руководствуется свыше миллиона организаций в более чем 160 странах мира. ISO является мировым лидером в разработке стандартов в различных сферах для обеспечения безопасности, эффективности и устойчивости продуктов и процессов.

Задействование указанных сертификатов начинается с решения и распоряжения руководства, после чего составляется план действий. В рамках этого плана создаются благоприятные условия труда для сотрудников, учитываются все нюансы, необходимые для достижения эффективного, качественного управления в организации. Управление ресурсами, включая документацию и обзор внедренных процедур, управленческих обязанностей, человеческих ресурсов и рабочей среды компании, организовывается в соответствии с международными стандартами. Измерение производительности, анализ, улучшение и т.д. - с помощью таких инструментов, как внутренний аудит, корректирующие и предупреждающие действия.

Стандарт ISO-9001 основан на методологии "планируй - действуй - проверяй - делай выводы". Это означает создание структуры, необходимой для достижения эффективного управления качеством в организации. Повышение качества управления компаний, применяющих этот стандарт, в конечном итоге приводит к повышению качества предоставляемых ими услуг, производимых товаров и удовлетворенности клиентов.

Еще один полученный сертификат - ISO-14001:2015 - объединяет в себе эффективную систему экологического менеджмента (EMS). EMS считается лучшей системой для организаций, которые хотят снизить свое воздействие на окружающую среду, и компании, работающие в составе Global Media Group, полностью ей следуют. В частности, применение этой системы для переработки бумаги в печатных изданиях весьма эффективно.

Система экологического менеджмента предназначена для мониторинга и отчетности об экологической устойчивости фирмы как для внутренних, так и для внешних заинтересованных сторон. Этот стандарт используется для повышения эффективности бизнеса за счет сокращения отходов в процессе эксплуатации. Это всего лишь один из более чем 23 000 стандартов, выдвинутых ISO, и наша операционная политика группы компаний также соответствует этим стандартам на высоком уровне.

Компании, входящие в состав ООО Global Media Group - информационное агентство Report, новостной сайт Oxu.Az, вещательный портал Baku TV и аутсорсинговая компания ООО Global Management, все остальные компании имеют ОТОСБ (охрана труда, окружающей среды и техника безопасности), также получили сертификат ISO-45001:2018, определяющий требования к системе менеджмента. В связи с этим организациям дано руководство о том, как использовать его для обеспечения безопасных и здоровых рабочих мест путем упреждающего улучшения и предотвращения производственных травм и ухудшения здоровья. Этот стандарт применяется к любой организации, которая хочет улучшить охрану труда и технику безопасности, свести к минимуму риски в области ОТОСБ (включая системные недостатки), воспользоваться возможностями ОТОСБ, а также создать, внедрить и поддерживать систему управления ОТОСБ.

Стандарт ISO-45001 предполагает полное достижение целей ОТОСБ, постоянное улучшение показателей системы менеджмента, выполнение требований законодательства, улучшение условий труда. Эта система распространяется на любую организацию независимо от вида деятельности. Принимая во внимание такие факторы, как контекст, в котором работает организация, потребности и ожидания сотрудников и других заинтересованных сторон, он направлен на полное устранение рисков ОТОСБ под контролем организации.

Отметим, что данные стандарты служат для обеспечения постоянного успеха как показателя конкурентоспособности компаний в высококонкурентной среде.

Стандарты ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001 выдала международная сертификационная компания TÜV Austria, история которой началась 150 лет назад. Офисы TÜV Austria располагаются в 30 странах, название этой компании уже стало брендом.

Информационное агентство Report впервые в Азербайджане удостоено стандартов IMS.