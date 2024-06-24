Global Management принимает участие в V Выставке продвижения местных компаний

ООО Global Management принимает участие в V Выставке продвижения местных компаний в Бакинском Экспо-центре и знакомит посетителей с широким спектром услуг.

ООО Global Management принимает участие в V Выставке продвижения местных компаний в Бакинском Экспо-центре и знакомит посетителей с широким спектром услуг.

Как сообщает Report, услуги компании охватывают такие сферы, как финансы и бухгалтерский учет, маркетинг и продажи, закупки и цепочка поставок, ИТ, право, человеческие ресурсы, таможня, обеспечение и контроль качества.

Председатель правления ООО Global Management Ровшан Низамов, подчеркнув важность выставки, отметил, что это мероприятие предлагает местным компаниям хорошие возможности с точки зрения знакомства с потенциальными клиентами: "В Global Management мы создаем конкурентоспособную бизнес-среду для компаний с помощью наших аутсорсинговых услуг, предлагая им более высокую производительность и в то же время оптимизируя их затраты".

Директор департамента маркетинга и продаж Global Management Лаура Сеидбекова сказала, что целью участия ООО в выставке является как более тесное знакомство с местными компаниями и установление с ними деловых контактов, так и предоставление преимуществ их бизнесу через аутсорсинговые услуги компании.

"Мы считаем, что эта выставка очень полезна как для Global Management, так и для других отечественных компаний с точки зрения взаимного сотрудничества", - сказала она.