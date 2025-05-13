Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей

Президент VINEN: Ханой и Баку планируют максимально быстро решить логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей

Азербайджан, благодаря стабильному экономическому росту, благоприятному бизнес-климату и географическому расположению, укрепил свои позиции в качестве важного партнера на международной политической и экономической арене. Кроме этого, сегодня Азербайджан активно расширяет географию экономической деятельности на страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Одной из стран, с которой может быть налажено особое экономическое взаимодействие, является Вьетнам. Ярким подтверждением этого стал недавний визит в Азербайджан генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. В рамках визита были подписаны важные соглашения, охватывающие широкий спектр направлений - от экономики и торговли до обороны и безопасности.

Укрепление экономических связей невозможно без развития прочных партнерских отношений на уровне бизнес-структур. О текущем состоянии деловой среды Вьетнама, перспективах для азербайджанского бизнеса, а также шагах, предпринимаемых для укрепления партнерских отношений, в интервью Report рассказал президент Национальной ассоциации предпринимательства Социалистической Республики Вьетнам (VINEN) Дин Виет Хоа.

- Как вы охарактеризуете текущее экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом?

- Прежде всего хотелось бы поздравить обе наши страны с позитивной динамикой в развитии двусторонних отношений. Ярким свидетельством высокого уровня сотрудничества является состоявшаяся недавно встреча на высшем уровне - президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Особенно примечательно, что первой зарубежной поездкой господина То Лама после вступления в должность в августе 2024 года стал визит в Азербайджан. Это говорит о значимости партнерских отношений между нашими странами.

Исходя из этого считаю, что в будущем наши страны будут представлять еще большую важность друг для друга. Вьетнам и Азербайджан связывают давние и крепкие отношения. В этом году мы отмечаем 66-летие визита в Баку первого президента Вьетнама национального лидера Хо Ши Мина в 1959 году - знаменательное событие в истории наших двусторонних связей. С тех пор отношения между нашими народами и начали развиваться. Надеемся, что в будущем они будут развиваться не только как дружеские, но и как братские.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что вьетнамский народ испытывает глубокое уважение и искреннюю теплоту по отношению к вашей стране. Многие вьетнамцы получили образование в Азербайджане еще в советский период, и с тех пор Баку занимает особое место в их сердцах. На долю азербайджанцев выпала историческая миссия совместно с вьтенамскими друзьями в создании нефтегазовой отрасли нашей страны. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев совершил визит во Вьетнам во главе с большой советской делегации в октябре 1983 года. Именно эта историческая и человеческая связь, на мой взгляд, является прочной основой для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений.

Что касается бизнес-сотрудничества, с удовлетворением отмечу, что Ассоциация VINEN, которую я возглавляю, подписала Меморандум о сотрудничестве с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA). Этот документ предусматривает создание первого совместного Делового совета, что, несомненно, откроет перед нашими странами новые перспективы партнерства и делового взаимодействия. Опыт KOBİA очень интересен нам и мы считаем, что наше сотрудничество принесет очень важные результаты для наших двусторонних экономических отношений.

- Каковы основные направления работы Делового совета?

- Мы объединили усилия для создания делового совета между Вьетнамом и Азербайджаном. Это свидетельствует о нашем общем стремлении развивать сотрудничество в сфере бизнеса и предпринимательства. Уверены, что такая платформа принесет ощутимую пользу обеим сторонам.

Планируется, что наше сотрудничество не будет ограничиваться лишь торговлей, экспортом и импортом продукции. Мы также можем обмениваться знаниями и опытом - через исследования, тренинги, образовательные программы и консультации для предпринимателей. На этой основе можно организовать совместные выставки, бизнес-форумы и саммиты, которые послужат площадкой для укрепления партнерских связей.

Продукция наших стран может быть представлена в рамках этих мероприятий, что позволит выявить конкурентные преимущества и стимулировать развитие новых направлений. Кроме того, было бы интересно рассмотреть возможность учреждения премии для выдающихся предпринимателей обеих стран - как признание их вклада в развитие двустороннего сотрудничества.

Наше видение четкое, и совместная работа продолжается уже несколько лет. Я также знаю, что некоторые азербайджанские компании уже успешно работают на вьетнамском рынке. Это хороший знак. Так же, как когда-то вьетнамцы приезжали в Азербайджан за знаниями, сегодня у нас есть прекрасная возможность развивать это партнерство на новом уровне.

- Вы упомянули экспортно-импортные отношения. Какие вьетнамские товары, по вашему мнению, обладают наибольшим потенциалом для выхода на азербайджанский рынок?

- Безусловно, продукция из Вьетнама обладает высоким потенциалом для выхода на рынок Азербайджана. Прежде всего, речь идет о сельскохозяйственной продукции. Вьетнам славится качественными сельхозтоварами, и, в частности, вьетнамский кофе заслуживает особого внимания - он признан одним из лучших в мире, отличается превосходным вкусом и уже экспортируется во многие страны.

Во-вторых, специи и такие продукты, как перец, чили и корица. Вьетнамская корица особенно ароматна и высокого качества: ее плантации занимают около 250 тыс. гектаров. Также возможен экспорт таких востребованных товаров, как имбирь и рис. Азербайджанские предприниматели могут рассмотреть возможность импорта этих натуральных и качественных продуктов.

В-третьих, я хотел бы отметить индустрию красоты и здоровья. Вьетнам производит широкий ассортимент натуральной косметики, основанной на травах и лечебных растениях. Эти продукты не только помогают сохранять красоту, но и оказывают положительное воздействие на здоровье. Думаю, это может быть интересно для азербайджанского рынка, учитывая внимание к уходу и эстетике среди местного населения.

Наконец, хотел бы подчеркнуть, что Вьетнам - это огромный рынок с населением более 100 млн. человек, что в десять раз больше, чем в Азербайджане. Однако, сектор предпринимательства у нас пока еще находится в стадии активного развития: в стране зарегистрировано всего около 940 тыс. компаний. В Азербайджане, при гораздо меньшем населении, насколько мне известно, зарегистрировано более 200 тыс. компаний.

Учитывая ваш богатый предпринимательский опыт, могу сказать, что создается отличная возможность для азербайджанских компаний выйти на вьетнамский рынок, открыв здесь свои представительства или офисы.

- Вы приглашаете азербайджанские компании к более активному участию на вьетнамском рынке. На какую поддержку со стороны возглавляемой вами Ассоциации они могут рассчитывать?

- Уверен, что сейчас - самое подходящее время для инвестиций во Вьетнам. Всего несколько дней назад, 5 мая, глава нашей страны господин То Лам подписал важную резолюцию, которая стала знаковой в истории Вьетнама. Впервые в истории нашей страны он дал "зеленый свет" предпринимательству в стране. Это ясно демонстрирует, что предприниматели сегодня рассматриваются как движущая сила будущего экономического развития нашей страны.

К 2030 году, то есть в течение ближайших пяти лет, во Вьетнаме должно быть зарегистрировано более 1 млн. компаний - в два раза больше, чем сейчас. Это создает благоприятную среду для иностранных инвесторов и новых партнерств.

- То есть теперь экономика становится более открытой для иностранного бизнеса и для тех, кто заинтересован в инвестициях и сотрудничестве?

- Да, именно так. Считаю, что сейчас - уникальный период возможностей. Это действительно большой шанс для Азербайджана: присоединиться к нам и развивать взаимовыгодное сотрудничество. Мы открыты для совместной работы в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, косметическая индустрия, а также в области инноваций и технологий. Особенно хотелось бы отметить, что наше правительство сегодня активно поддерживает развитие технологического сектора.

- Планируется ли проведение бизнес-форума или организацию торгово-экономических миссий между Вьетнамом и Азербайджаном в ближайшем будущем?

- Возвращаясь к недавно созданному совместному Деловому совету между нашими странами, могу сказать, что на его базе мы уже начали разрабатывать план мероприятий. Мы договорились, что в течение ближайших двух-трех недель представим подробную программу работы - как на текущий год, так и на последующие годы.

В сентябре этого года мы планируем в Ханое провести бизнес-саммит и намерены пригласить азербайджанских предпринимателей. В рамках саммита запланированы выставки, проведение форума, а также встречи азербайджанских предпринимателей с представителями вьетнамского правительства и руководством провинций, обладающих инвестиционным и экспортным потенциалом.

Во время моего визита в Азербайджан я также ознакомился с очень интересной инициативой KOBIA - концепцией Дома малого и среднего бизнеса [KOB evləri - ред.]. Это действительно очень интересная и эффективная модель. Если возможно адаптировать ее под реалии Вьетнама, мы могли бы внедрить модель и у нас. Это позволит азербайджанским предпринимателям чувствовать себя как дома, поскольку в Азербайджане уже работает эта схема.

- Планируется ли открытие Дома Вьетнама в Баку, где будут представлены ваши товары и национальная кухня?

- По возвращении во Вьетнам я намерен поощрять наших предпринимателей посетить Азербайджан и заняться ресторанным бизнесом, особенно в сфере морепродуктов. Наши морепродукты действительно очень вкусные, и вьетнамская кухня заслуженно считается одной из лучших. Именно кулинария - одна из причин, почему наша страна так привлекательна для туристов. В прошлом году нас посетили 25 млн. туристов, и большая заслуга в этом есть и у вьетнамской кухни.

Что касается бизнес-потенциала, надеюсь, что в будущем нам удастся открыть в Баку Дом Вьетнама - своего рода центр вьетнамского предпринимательства. Это станет площадкой, где мы сможем представить наши товары, культуру и бизнес-возможности. Это поможет азербайджанским предпринимателям ближе познакомиться с Вьетнамом и его потенциалом.

В то же время между нашими странами остается одна проблема - это логистика. Географическая удаленность и отсутствие прямых маршрутов усложняют поставку товаров и экономическое взаимодействие. К тому же, в свете глобальных геополитических конфликтов, доставка товаров морским путем становится еще более сложной и дорогой.

Пока между нашими странами нет прямого авиасообщения - мой путь из Ханоя в Баку занял около 16 часов. В то время как с прямым рейсом я мог бы добраться сюда всего за 7 часов. Но есть и хорошие новости: ведутся переговоры о запуске прямого авиарейса. Я слышал, что он может быть запущен уже в ближайшее время, возможно, не позднее 2026 года.

Также между нашими странами пока сохраняется визовый режим. Однако визу можно получить быстро. Более того, по моей информации, в 2026 году планируется отмена визового режима между нашими странами. Это будет важный шаг на пути к сближению двух дружественных государств. Уверен, что в скором времени между нашими странами не останется никаких барьеров - ни визовых, ни логистических.

- Вы упомянули, что между Вьетнамом и Азербайджаном существует проблема логистики. Как вы считаете, какие пути ее решения возможны, помимо запуска прямых авиарейсов?

- На мой взгляд, один из самых оптимальных и относительно быстрых вариантов - это использовать транзит через Казахстан. Из Казахстана уже есть прямые рейсы во Вьетнам, а оттуда до Азербайджана - совсем недалеко. Таким образом, даже при отсутствии прямого сообщения между нашими странами, у нас есть множество возможностей для взаимодействия. Это может быть хорошей альтернативой для развития бизнес-связей.

Это открывает дополнительные логистические маршруты, которыми вьетнамские и азербайджанские предприниматели могут начать пользоваться уже сейчас - не дожидаясь следующего года.

Хочу подчеркнуть, что уровень отношений между нашими странами напрямую зависит от уровня политической воли и диалога на высшем уровне. Очень надеюсь, что правительство Вьетнама вскоре откроет свое посольство в Баку. На данный момент у нас, к сожалению, нет дипломатического представительства во Азербайджане, и это, конечно, ограничивает развитие наших отношений.

Я, как президент Национальной ассоциации предпринимателей Вьетнама, обращаюсь к нашему правительству с призывом активизировать сотрудничество и официально присутствовать в Азербайджане. Дипмиссия только упростит организацию деловых мероприятий.

- Существует ли возможность создания Торгово-промышленной палаты между Азербайджаном и Вьетнамом?

- Мы уже создали такую структуру - это наш Деловой совет, о котором мы говорили ранее. По своей сути он выполняет те же функции, что и торгово-промышленная палата: налаживание деловых связей, содействие инвестициям и торговле, поддержка предпринимателей. При необходимости мы можем изменить его официальное название.

- Где будет располагаться офис Совета - в Ханое или в Баку?

- Думаю, что офисы будут как в Ханое, так и в Баку. Более того, в структуре нашего Делового совета предусмотрены сопредседатели - один от Вьетнама, другой от Азербайджана. Это уже отражено в Меморандуме о взаимопонимании, который мы подписали.

Таким образом, в Азербайджане будет функционировать Офис палаты предпринимателей Вьетнама, а во Вьетнаме - Азербайджанская деловая палата или Палата Азербайджана.

Я хотел бы подчеркнуть еще один важный момент. В настоящее время во Вьетнаме мы прилагаем серьезные усилия для повышения качества производимой продукции. Многие из наших товаров соответствуют международным стандартам и проходят строгую сертификацию. В частности, значительная часть продукции сертифицирована как халяльная, что особенно важно для мусульманских стран, таких как Азербайджан. В дальнейшем мы надеемся на поддержку наших азербайджанских партнеров и в сфере развития халяльной индустрии и ее сертифицирования в нашей стране.

Это означает, что жители Азербайджана могут с уверенностью приобретать и использовать вьетнамские продукты, зная, что они соответствуют религиозным и санитарным требованиям. Думаю, это ценная информация для местного населения и дополнительный шаг к укреплению доверия и взаимной торговли между нашими странами.

- Спасибо за интервью.

ФОТО: Вугар Ханларов