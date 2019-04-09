​Глава TUMSIAD: Выставку в Баку посетят более 10 тыс. человек

Целью проведения выставки Азербайджан-Турция-Пакистан в Баку является усиление экономических связей между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пакистанского офиса Объединения предпринимателей и промышленников Турции (TUMSIAD) Чундари Анис Игбал на пресс-конференции.

"Сферы, которые мы выбрали, очень важные - текстиль, сельское хозяйство, ручные изделия, туризм, фармацевтика и т.д. В общей сложности на выставке будут представлены 35 пакистанских, 20 турецких и более 10 азербайджанских фирм. Ожидается, что выставку посетят более 10 000 человек", - заявил Чундари Анис Игбал.

Напомним, выставка состоится в столице Азербайджана с 11 по 13 апреля.