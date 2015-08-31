Глава Торговой палаты Исламабада: Существует большой потенциал для продвижения экономических связей с Азербайджаном

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Существует большой потенциал для продвижения торговых и экономических отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Об этом Report заявил президент Торгово-промышленной палаты Исламабада Музаммиль Хуссейн.

По его словам, товарооборот между двумя странами составлял в последние годы от 17 до 25 млн. долларов, что не соответствует уровню политических связей: "Отсутствие прямых перелетов является важным фактором того, что уровень двусторонних отношений низок. Торгово-промышленная палата Исламабада хотела бы подписать меморандум о взаимопонимании с Торговой палатой Баку для развития связей между частным сектором и для организации торговых выставок".

М.Хуссейн также коснулся вопроса открытия авиасообщения Стамбул-Баку-Исламабад. По его словам, эти рейсы планируется начать в конце сентября - начале октября: "Должен подчеркнуть, что именно мы обратились к "Турецким авиалиниям" для налаживания прямого авиасообщения между Исламабадом и Баку. Мы благодарны "Турецким авиалиниям" за то, что они поддержали нашу идею".

Комментируя вопрос о том, в каких сферах две страны могли бы активно сотрудничать, М.Хуссейн заявил, что Пакистан, в отличии от Азербайджана, не имеет достаточного запаса энергоресурсов: "Пакистан производит качественную агропродукцию, включая рис-басмати, фрукты и овощи, а также продукцию текстильной промышленности, и заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в этой сфере".