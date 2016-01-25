Глобальный бизнес-форум стран СНГ состоится в Дубаи в феврале

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент и главный исполнительный директор торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим обсудил с послами и главами миссий Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подготовку к Глобальному бизнес-форуму стран СНГ (CISGBF 2016), который состоится в феврале, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Двухдневное мероприятие под названием "СНГ: Древние маршруты - Новые возможности" пройдет 17-18 февраля.

В форуме примут участие главы государств и правительств, министры и высокопоставленные лица, а также главные исполнительные директоры ведущих компаний мира, главы частных банков, суверенных фондов, частных инвестиционных фондов, мировые бизнес-лидеры.

В ходе встречи президент палаты проинформировал дипломатов, что цель форума - обсуждение по выявлению потенциальных инвестиционных областей для сотрудничества со странами СНГ.