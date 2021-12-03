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Глава Tesla Маск продал акции компании еще на 1 млрд долларов

Глава Tesla Маск продал акции компании еще на 1 млрд долларов Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск продал чуть более 934 тыс. акций своей компании на сумму в 1,01 млрд долларов США.
Бизнес
3 декабря 2021 г. 13:01
Глава Tesla Маск продал акции компании еще на 1 млрд долларов

Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск продал чуть более 934 тыс. акций своей компании на сумму в 1,01 млрд долларов США.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Маск реализовал опционы с правом на покупку 2,1 млн акций по цене 6,24 долларов США за единицу. С начала ноября, когда Маск провел у себя на странице в Twitter опрос о том, стоит ли ему продать 10% своих активов, предприниматель сбыл 10,1 млн акций на сумму в 10,9 млрд долларов.

У него остались опционы на покупку 10 млн акций по той же стоимости, которыми можно воспользоваться до августа 2022 года, сообщает ТАСС.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов. На данный момент его состояние оценивается в 283 млрд долларов.

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Версия на английском языке Musk sells Tesla shares worth $1.01B

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