Глава Tesla Маск продал акции компании еще на 1 млрд долларов

Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск продал чуть более 934 тыс. акций своей компании на сумму в 1,01 млрд долларов США.

Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск продал чуть более 934 тыс. акций своей компании на сумму в 1,01 млрд долларов США.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Маск реализовал опционы с правом на покупку 2,1 млн акций по цене 6,24 долларов США за единицу. С начала ноября, когда Маск провел у себя на странице в Twitter опрос о том, стоит ли ему продать 10% своих активов, предприниматель сбыл 10,1 млн акций на сумму в 10,9 млрд долларов.

У него остались опционы на покупку 10 млн акций по той же стоимости, которыми можно воспользоваться до августа 2022 года, сообщает ТАСС.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов. На данный момент его состояние оценивается в 283 млрд долларов.