Глава соцсети LinkedIn подал в отставку

Гендиректор профессиональной соцсети LinkedIn Джефф Вайнер с 1 июня 2020 года покинет свою должность.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новым гендиректором станет старший вице-президент по продукту компании Райан Рослански.

До LinkedIn Вайнер работал в Yahoo. Сооснователь профессиональной соцсети Рид Хоффман нанял его в 2008 году на позицию вице-президента. В 2009 году Вайнер возглавил компанию.

В марте 2016 года Вайнер отказался от компенсационного пакета акций за год размером в 14 млн долларов США в пользу сотрудников компании. Тогда ему принадлежало более 105,9 тысяч акций компании на сумму 12,7 млн долларов США. Летом 2016 года Microsoft купила LinkedIn за 26,2 млрд долларов США и оставила Вайнера на посту гендиректора.

В период его деятельности на данном посту годовой доход LinkedIn увеличился с 7,5 млн до 78 млн долларов, а число участников возросло с 33 млн до 675 млн. В настоящее время компания насчитывает 630 млн пользователей из 150 стран.