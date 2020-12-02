О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава SOCAR Turkey Energy: откроются горизонты для запланированных инвестиций

Глава SOCAR Turkey Energy: откроются горизонты для запланированных инвестиций На открытии Международного инвестиционного саммита планируется выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Бизнес
2 декабря 2020 г. 12:01
Глава SOCAR Turkey Energy: откроются горизонты для запланированных инвестиций
0 : 00
0 : 00

7 декабря в Турции соберутся ведущие международные инвесторы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, впервые по случаю 40-ой годовщины Международной ассоциации инвесторов (YASED) будет организован Международный инвестиционный саммит. Мероприятие продлится 5 дней.

В качестве главного спонсора мероприятия выступает дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Turkey Energy A.Ş. Среди спонсоров также SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları и PepsiCo.

На открытии Международного инвестиционного саммита планируется выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Генеральный исполнительный директор SOCAR Turkey Energy A.Ş. Заур Гахраманов отметил, что в условиях нынешних реалий очень важно, что глобальные инвесторы собираются вместе для обсуждения будущего инвестиционного климата.

"В наше время мы ищем ответы на вопросы, какие сектора отныне будут приоритетными для инвестиций, какими должны быть новые политики поддержки стран. Мы живем в то время, когда интеграция, особенно в крупных проектах, расширяется, а цифровое развитие обязательно для каждой крупной компании”, - говорит Гахраманов.

"По этой причине саммит YASED, в котором примут участие важные лица из мира международных инвестиций, считается очень значимым. Я думаю, что этот саммит откроет горизонты для наших будущих инвестиций”, - отметил Гахраманов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Zaur Gahramanov: "Horizons will be opened for our forecasted investments"
Версия на азербайджанском языке Zaur Qəhrəmanov: “Proqnozlaşdırdığımız investisiyalar üçün üfüq açılacaq”

Новости партнеров

Самое читаемое

Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
25 ноября 2020 г. 20:36
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
В Армении обнаружили тело российского военного
В Армении обнаружили тело российского военного
26 ноября 2020 г. 21:16
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО 
Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО 
25 ноября 2020 г. 17:22
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви
26 ноября 2020 г. 17:52
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы
25 ноября 2020 г. 22:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi