Глава SOCAR Turkey Energy: откроются горизонты для запланированных инвестиций

На открытии Международного инвестиционного саммита планируется выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

7 декабря в Турции соберутся ведущие международные инвесторы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, впервые по случаю 40-ой годовщины Международной ассоциации инвесторов (YASED) будет организован Международный инвестиционный саммит. Мероприятие продлится 5 дней.

В качестве главного спонсора мероприятия выступает дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Turkey Energy A.Ş. Среди спонсоров также SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları и PepsiCo.

На открытии Международного инвестиционного саммита планируется выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Генеральный исполнительный директор SOCAR Turkey Energy A.Ş. Заур Гахраманов отметил, что в условиях нынешних реалий очень важно, что глобальные инвесторы собираются вместе для обсуждения будущего инвестиционного климата.

"В наше время мы ищем ответы на вопросы, какие сектора отныне будут приоритетными для инвестиций, какими должны быть новые политики поддержки стран. Мы живем в то время, когда интеграция, особенно в крупных проектах, расширяется, а цифровое развитие обязательно для каждой крупной компании”, - говорит Гахраманов.

"По этой причине саммит YASED, в котором примут участие важные лица из мира международных инвестиций, считается очень значимым. Я думаю, что этот саммит откроет горизонты для наших будущих инвестиций”, - отметил Гахраманов.