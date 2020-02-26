Глава московского офиса eBay возглавил бизнес компании в 200 странах

Генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов назначен гендиректором компании на развивающихся глобальных рынках.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, в новой должности под его управление перейдет бизнес интернет-компании в 200 странах.

В сообщение компании говорится, что ранее Кретов руководил бизнесом eBay в Скандинавии, Восточной и Южной Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Теперь к этим рынкам перейдет регион HiPo (High Potential Global Emerging markets — развивающиеся рынки с высоким потенциалом), куда входят Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная и Латинская Америка.

Илья Кретов будет развивать экспортные продажи локальных продавцов eBay и системы прямых платежей, а также внедрять специальные инструменты для экспортеров. Сам И.Кретов будет подчиняться вице-президенту eBay Джону Лину. «Улучшить функционал маркетплейса практически по всему земному шару — максимально амбициозная задача. Однако это показывает огромное доверие головного офиса к нашей команде»,— заявил И.Кретов.