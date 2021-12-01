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Глава Qatar Airways призвал Airbus признать наличие дефектов в их самолетах

Глава Qatar Airways призвал Airbus признать наличие дефектов в их самолетах Глава Qatar Airways Акбар Аль Бейкер призвал Airbus признать, что у компании возникли проблемы с дефектами на поверхности его самолетов A350.
Бизнес
1 декабря 2021 г. 09:20
Глава Qatar Airways призвал Airbus признать наличие дефектов в их самолетах

Глава Qatar Airways Акбар Аль Бейкер призвал Airbus признать, что у компании возникли проблемы с дефектами на поверхности его самолетов A350.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, компания прекратит дальнейшие поставки.

Qatar Airways прекратила эксплуатацию 20 из 53 самолетов A350. Проблема связана с быстрым износом поверхности их фюзеляжей.

Reuters пишет, что по меньшей мере пять других авиакомпаний выразили обеспокоенность по поводу дефектов поверхности с момента ввода в эксплуатацию A350. В некоторых случаях повреждения стирались глубже краски, до слоя молниезащиты.

Airbus отрицает, что с проблемой столкнулись какие-либо перевозчики, помимо Qatar Airways. Позже компания сообщила, что работает над вопросом изменения материала покрытия.

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