Глава Nokia Лундмарк уступит пост руководителю ИИ-отдела Intel

Президент и главный исполнительный директор финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. Пекка Лундмарк уведомил совет директоров компании о своем предстоящем уходе.

Президент и главный исполнительный директор финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. Пекка Лундмарк уведомил совет директоров компании о своем предстоящем уходе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в пресс-релизе.

Его полномочия 1 апреля перейдут руководителю направления дата-центров и ИИ в Intel Corp. Джастину Отару (Justin Hotard).

Лундмарк возглавлял Nokia с 2020 года, но решил перейти на следующий этап карьеры, отмечается в пресс-релизе.

До конца текущего года он будет консультировать нового CEO.