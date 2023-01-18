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Глава МВФ назвала войну в Украине в числе рисков для мировой экономики

Глава МВФ назвала войну в Украине в числе рисков для мировой экономики Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым войну в Украине.
Бизнес
18 января 2023 г. 07:06
Глава МВФ назвала войну в Украине в числе рисков для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году, назвав первым войну в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по ее словам, экономисты в 2021 году прогнозировали оптимистичные показатели на будущее, но "январский омикрон показал, что коронавирус не исчез окончательно, а 24 февраля Россия вторглась в Украину, и это опустило вниз мировую экономику".

"Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, война все еще продолжается. И пока она идет, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса", - отметила Георгиева.

Вторым вызовом, по ее словам, является кризисная инфляция стоимости жизни, а третьим - высокие процентные ставки, которые неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики.

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Версия на азербайджанском языке BVF rəhbəri qlobal iqtisadiyyat üçün üç əsas riski açıqlayıb

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