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Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с генсеком ОТГ сотрудничество в рамках организации

Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с генсеком ОТГ сотрудничество в рамках организации Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым в Стамбуле обсудил сотрудничество в рамках ОТГ.
Бизнес
26 октября 2024 г. 18:20
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с генсеком ОТГ сотрудничество в рамках организации

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым в Стамбуле обсудил сотрудничество в рамках ОТГ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минэкономики.

На встрече было подчеркнуто, что президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение сотрудничеству с Организацией тюркских государств, была отмечена важность деятельности организации с точки зрения эффективного использования экономического потенциала тюркских государств и продвижения совместных проектов. Было подчеркнуто, что инициативы, выдвигаемые государствами-членами ОТГ, направлены на преодоление современных вызовов в сферах торговли, энергетики, инвестиций, цифровизации и др., что способствует не только устойчивому экономическому развитию наших стран, но и укреплению регионального сотрудничества. В этом контексте создание Тюркского инвестиционного фонда, упрощение торговых процедур, развитие цифровой экономики, увеличение инвестиций являются основными направлениями расширения партнерства.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в направлении укрепления экономического партнерства в рамках Организации тюркских государств.

Кроме того, в рамках 1-го Совещания министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств в Стамбуле министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром.

На встрече была выражена удовлетворенность развитием дружественных и братских отношений между двумя странами в различных направлениях. Были отмечены возможности укрепления сотрудничества в области взаимных инвестиций, обмена опытом в сфере промышленности и технологий, а также в других направлениях для расширения экономического партнерства. Была подчеркнута важность использования существующих возможностей для укрепления экономического союза наших стран, поддержки активного сотрудничества в рамках международных организаций и расширения связей между Министерством экономики Азербайджана и Министерством промышленности и технологий Турции.

Стороны обменялись мнениями о расширении экономических и торговых связей, участии турецких бизнесменов в новых проектах, реализуемых в Азербайджане, инвестировании в промышленные парки и поселки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov Kubanıçbek Omuralıyevlə TDT çərçivəsində iqtisadi tərəfdaşlığı müzakirə edib

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