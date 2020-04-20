Глава МИД Японии предрек крупнейший мировой кризис

Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Влияние на международную экономику, а также экономику Японии крайне серьезное, мировая экономика оказалась перед лицом сильнейшего кризиса со времен войны", — заявил глава японского МИД.

По данным агентства, правительство Японии утвердило пакет антикризисных мер в размерах около $1,09 трлн. Ряд экспертов прогнозирует рост безработицы в стране на уровне 2,72%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.