Глава МИД: Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией развивается

Нас с Азербайджаном объединяет один путь - путь развития.

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-хорватском бизнес-форуме в Баку заявила вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

"Каждый кто сюда приезжает, становится свидетелем развития всей страны.У нас один путь - путь развития. Мы видим и поддерживаем развитие Азербайджана",- сказала она.

Она подчеркнула, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией развивается.

"Мы в 2013 году подписали документ о стратегическом партнерстве. Кроме того между нами уже подписан документ об экономическом сотрудничестве. На сегодняшнем форуме принимает участие также торговая палата Хорватии. Представлены все сферы экономики, бизнеса",- отметила министр.

Мария Пейчинович-Бурич также подчеркнула, что важным фактором развития двусторонних экономических связей является поддержка правительством двух стран подобных инициатив бизнес кругов.

Глава МИД отметила, что Хорватия является привлекательной для инвестиций страной и за последние годы сумма вложений в ее экономику составила 32 млрд евро.