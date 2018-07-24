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    Глава МИД ФРГ: Мы не позволим Дональду Трампу запугать себя

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Европа не позволит президенту США Дональду Трампу запугать себя импортными пошлинами.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию высказал в своем Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

    "Никто не может быть заинтересован в импортных пошлинах, ведь в конечном итоге будут только проигравшие. Европа не позволит президенту Трампу запугать себя. Если мы однажды это сделаем, то в будущем нам придется чаще сталкиваться с подобным отношением", - отметил он.

    Ранее Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний.

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