Глава KOBİA встретился с пчеловодами

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с предпринимателями-пчеловодами на 23-й Республиканской выставке-ярмарке продукции пчеловодства.

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов встретился с предпринимателями-пчеловодами на 23-й Республиканской выставке-ярмарке продукции пчеловодства.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы посетили 23-ю Республиканскую выставку-ярмарку продукции пчеловодства на территории Наримановского района, которая длилась около месяца. На выставке мы поговорили с пчеловодами, поинтересовались продажами. KOBİA придает большое значение развитию пчеловодства, оказывает поддержку этой отрасли, особенно в Карабахе", - написал он.