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Глава KOBİA: Поддержка женского предпринимательства - наш приоритет

Глава KOBİA: Поддержка женского предпринимательства - наш приоритет Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) считает развитие женского предпринимательства одним из ключевых направлений своей деятельности.
Бизнес
22 мая 2025 г. 12:22
Глава KOBİA: Поддержка женского предпринимательства - наш приоритет

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) считает развитие женского предпринимательства одним из ключевых направлений своей деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Орхан Мамедов на форуме SHE Congress в Баку.

"Женщина-предприниматель - это не просто деловой человек, но и активный участник процессов развития семьи, общества и государства. Продвижение вперед требует риска, и мы должны превратить способности, труд и инициативность женщин в основную движущую силу экономического развития. Поэтому развитие женского предпринимательства - наш приоритет", - подчеркнул он.

Мамедов отметил, что KOBİA предоставляет женщинам широкие возможности, включая как финансовую поддержку, так и институциональные инструменты, что позволяет им свободно заниматься бизнесом.

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Версия на английском языке Chairman: KOBIA's goal is to promote and develop women's entrepreneurship
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Məqsədimiz qadın sahibkarlığının təşviqi və inkişafıdır"

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