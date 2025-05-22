Глава KOBİA: Поддержка женского предпринимательства - наш приоритет

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) считает развитие женского предпринимательства одним из ключевых направлений своей деятельности.

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) считает развитие женского предпринимательства одним из ключевых направлений своей деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Орхан Мамедов на форуме SHE Congress в Баку.

"Женщина-предприниматель - это не просто деловой человек, но и активный участник процессов развития семьи, общества и государства. Продвижение вперед требует риска, и мы должны превратить способности, труд и инициативность женщин в основную движущую силу экономического развития. Поэтому развитие женского предпринимательства - наш приоритет", - подчеркнул он.

Мамедов отметил, что KOBİA предоставляет женщинам широкие возможности, включая как финансовую поддержку, так и институциональные инструменты, что позволяет им свободно заниматься бизнесом.