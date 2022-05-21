Глава KOBIA о целях проведения "Фестиваля производителей Азербайджана"

Сегодня государство осуществляет широкие меры поддержки в различных сферах для развития предпринимательства в Азербайджане.

Сегодня государство осуществляет широкие меры поддержки в различных сферах для развития предпринимательства в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на ярмарке "Фестиваль производителей Азербайджана -2022" заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов.

По его словам, помочь предпринимателям с выходом на рынки является приоритетом деятельности KOBIA.

Мамедов отметил, что в этом году на фестивалях KOB FEST в Баку и Гяндже, а также в Шамкирском районе были представлены продовольственные и непродовольственные товары предпринимателей, их услуги, ремесленные изделия и другие товары.

Руководитель KOBIA отметил важность проведения в Баку выставки-ярмарки "Фестиваль производителей Азербайджана -2022": "Здесь представлены одежда, ремесленные изделия, полиграфическая и продовольственная продукция, выпускаемая на 150 малых и средних предприятиях, действующих в стране, а также другие услуги, предоставляемые этими предприятиями".

"Все это будет способствовать ознакомлению иностранных потребителей с продукцией бренда "Made in Azerbaijan" и расширению экспортных возможностей. Полученный на фестивале опыт послужит совершенствованию и расширению деятельности субъектов предпринимательства", - сказал Мамедов.