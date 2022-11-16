Глава KOBİA назвал основные проблемы финансирования субъектов МСП

Основными трудностями, с которыми сталкиваются субъекты МСП в Азербайджане в сфере доступа к финансовым ресурсам, согласно отчетам международных организаций, являются высокие процентные ставки и жесткие условия залога, слабое развитие механизмов распредел

Основными трудностями, с которыми сталкиваются субъекты МСП в Азербайджане в сфере доступа к финансовым ресурсам, согласно отчетам международных организаций, являются высокие процентные ставки и жесткие условия залога, слабое развитие механизмов распределения рисков и гарантирования кредитов, ограниченное применение механизма залога движимого имущества, особенно в регионах.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Орхан Мамедов заявил на III Форуме финансов и инвестиций в Баку.

"Наряду с этим можно отметить отсутствие факторинговых и лизинговых операций, а также отсутствие альтернативных финансовых инструментов", - сказал он.

По словам председателя KOBİA, во многих случаях МСП не соответствуют требованиям поставщиков финансовых услуг, и, даже если они отвечают всем требованиям, финансовые учреждения неохотно предоставляют им кредиты.

"Согласно отчетам Международной финансовой корпорации, неудовлетворенный спрос на финансирование малого и среднего бизнеса в развивающихся странах составляет 5,2 трлн долларов США. Расширение доступа МСП к финансам должно рассматриваться как приоритет на глобальном и национальном уровнях", - отметил он.