Глава KOBİA: ESG-принципы важны для субъектов бизнеса

10:48

Принципы экологического, социального и корпоративного управления (ESG) играют значимую роль в различных аспектах бизнеса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на конференции в Баку, посвященной трудовым отношениям, охране труда и человеческим ресурсам как основным направлениям ESG.

По словам Мамедова, соблюдение принципов ESG способствует повышению конкурентоспособности и экспортного потенциала предприятий, а также привлечению инвестиций. "Социальная составляющая ESG охватывает трудовые отношения и управление персоналом. Компании, придерживающиеся принципов устойчивости и социальной ответственности, являются более привлекательными для сотрудников, что способствует сохранению кадров, повышению производительности и привлечению талантов", - отметил он.

Орхан Мамедов добавил, что KOBİA активно занимается продвижением ESG-принципов.

"Два года назад в составе Комиссии по деловой среде и международным рейтингам была создана подгруппа по ESG-стандартам под руководством KOBİA. В ее состав вошли более 25 представителей государственных, частных и общественных организаций. Ранее инициативы в этой сфере носили индивидуальный характер, но создание подгруппы позволило применить системный подход и объединить усилия всех заинтересованных сторон. В рамках подгруппы за последние два года разработаны стратегическое видение и Дорожные карты на 2023-2024 годы", - сказал он.