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Глава KOBİA: Необходимо создать Бизнес-совет Азербайджан-Украина

Глава KOBİA: Необходимо создать Бизнес-совет Азербайджан-Украина

© Report — Орхан Мамедов

Для налаживания тесных связей между предпринимателями Азербайджана и Украины необходимо создать Бизнес-совет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов на онлайн-конференции "Украина-Азербайджан: экономическое сотрудничество в эпоху глобальных вызовов", организованной Торгово-промышленной палатой Украины. 

Он отметил значимость активных связей между бизнес-ассоциациями, создания совместных предприятий.

Напомним, что в январе-апреле этого года общий торговый оборот между двумя странами вырос на 18% и составил 318 млн долларов США.

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