Глава KOBİA: Необходимо создать Бизнес-совет Азербайджан-Украина

© Report — Орхан Мамедов https://report.az/storage/news/ee110523248da699f6af037231468f4b/30e2f6dc-c2a2-42f6-9c01-51d3293f5723_292.jpg

Для налаживания тесных связей между предпринимателями Азербайджана и Украины необходимо создать Бизнес-совет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов на онлайн-конференции "Украина-Азербайджан: экономическое сотрудничество в эпоху глобальных вызовов", организованной Торгово-промышленной палатой Украины.

Он отметил значимость активных связей между бизнес-ассоциациями, создания совместных предприятий.

Напомним, что в январе-апреле этого года общий торговый оборот между двумя странами вырос на 18% и составил 318 млн долларов США.