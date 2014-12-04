Глава "Kaznex İnvest JSC": Азербайджан не очень активен в плане вложения инвестиций в Казахстан

Астана. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан хорошо работает в плане привлечения инвестиций, так же, как и Казахстан". Об этом Report заявил заместитель председателя правления "Kaznex İnvest JSC" Кайрат Карманов.

По его словам, Азербайджан и Казахстан имеют растущие показатели в товарообороте. Однако К.Карманов добавил, что Казахстан видит в Азербайджане не только партнера, но и соперника: "Азербайджан не очень активен в плане вложения инвестиций в Казахстан, так как у нас имеется соперничество с этой страной. Азербайджан хорошо работает в плане привлечения инвестиций, так же, как и мы. Мы сотрудничаем с нашими друзьями из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AzPromo), и они делают очень хорошую работу в плане привлечения инвестиций. Мы подписали с ними меморандум о сотрудничестве, так, что мы с ними как братья, но мы все равно соперничаем друг с другом в привлечении инвесторов".

К.Карманов также рассказал о том, как повлияет на инвестиционную среду Казахстана вступление в Евразийский экономический союз (ЕЭС). По его словам, этот союз открывает возможности для страны: "Для нас это как генеральная репетиция перед вступлением страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). К тому же, это позволит привлечь в Казахстан дополнительные рабочие ресурсы из России и Беларуси, так как наше население довольно маленькое".