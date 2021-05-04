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Глава JPMorgan Chase выступил против удаленной работы

Глава JPMorgan Chase выступил против удаленной работы «Удаленный формат работы не подходит для молодых сотрудников, а также для тех, кто стремится двигаться вперед и развиваться».
Бизнес
4 мая 2021 г. 23:03
Глава JPMorgan Chase выступил против удаленной работы
Джейми Даймон

«Удаленный формат работы не подходит для молодых сотрудников, а также для тех, кто стремится двигаться вперед и развиваться».

Такое мнение выразил генеральный директор банковской группы JPMorgan Chase Джейми Даймон на встрече генеральных директоров, проводимой во вторник в Нью-Йорке газетой The Wall Street Journal.

"Этот формат не работает для тех, кто стремится вперед. Он не способствует спонтанной генерации идей. Он не способствует (корпоративной) культуре", - сказал он.

Даймон добавил, что с учетом снятия коронавирусных ограничений в Нью-Йорке он намерен с 17 мая начать возвращать сотрудников в офис, сначала на несколько дней в неделю. "В сентябре же или октябре, на мой взгляд, все будет как раньше, и все будут этим довольны", - продолжил он.

Глава JPMorgan Chase отметил, что не все сотрудники обрадовались планам возвращения в офис, однако, по его словам, "такова жизнь". Даймон считает, что банк будет более успешным, если вернется к работе в очном формате.

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