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Глава ИВ: На Исмаиллинском велозаводе будут производить инвалидные коляски

Глава ИВ: На Исмаиллинском велозаводе будут производить инвалидные коляски "На Исмаиллинском велосипедном заводе планируется производить инвалидные коляски".
Бизнес
16 июля 2022 г. 16:30
Глава ИВ: На Исмаиллинском велозаводе будут производить инвалидные коляски

"На Исмаиллинском велосипедном заводе планируется производить инвалидные коляски".

Об этом Report сказал глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров.

По его словам, завод расширит свою деятельность: "Деятельность завода возобновлена вот уже более двух лет. Только в прошлом году мы доставили на завод запчасти для производства около 50 тыс. велосипедов. Эти запчасти закупаются в Японии, Китае и других странах".

Глава ИВ также отметил, что вырастет производство: "Сейчас велосипеды производятся преимущественно для местного рынка, однако мы экспортируем и за рубеж. Сменился инвестор и имеются планы расширить производство завода. Тут также планируется производить механические и электронные коляски для инвалидов".

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Версия на азербайджанском языке İcra başçısı: “İsmayıllı Velosiped Zavodunda əlil arabaları istehsal ediləcək"

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