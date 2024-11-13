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Глава ITC: Азербайджан сделал важный шаг в привлечении МСБ к климатическим процессам

Глава ITC: Азербайджан сделал важный шаг в привлечении МСБ к климатическим процессам Азербайджан, выдвинув инициативу Бакинской коалиционной декларации по зеленому климатическому переходу МСБ, сделал важный шаг в привлечении малого и среднего бизнеса к климатическим процессам.
Бизнес
13 ноября 2024 г. 14:01
Глава ITC: Азербайджан сделал важный шаг в привлечении МСБ к климатическим процессам

Азербайджан, выдвинув инициативу Бакинской коалиционной декларации по зеленому климатическому переходу МСБ, сделал важный шаг в привлечении малого и среднего бизнеса к климатическим процессам.

Об этом Report заявила исполнительный директор Международного торгового центра ООН (ITC) Памела Розмари Коук-Гамильтон.

Она отметила, что в предыдущих сессиях Рамочной конвенции ООН не было обеспечено участие малого и среднего бизнеса.

"Мы слышали и слушали голоса крупных компаний, стран и НПО, но сектор МСБ представлен не был. Считаем, что вопрос интересов малого и среднего бизнеса также должны поднят в рамках COP. Это очень важный вопрос", - сказала она.

Исполнительный директор отметила, что правительство Азербайджана сделало дальновидный шаг, выступив с инициативой Бакинской коалиционной декларации в рамках COP29.

"Я думаю, что эта декларация сыграет важную роль во включении МСБ в будущие обсуждения на COP. Теперь МСБ также станут важной частью этого диалога. Добавлю также, что на долю МСБ приходится 90% всего бизнеса в мире. На их долю также приходится 40-60% выбросов парниковых газов и 13% энергопотребления. Поэтому игнорировать малый и средний бизнес нельзя", - сказала Коук-Гамильтон.

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Версия на английском языке ITC Executive Director: Azerbaijan taken important steps for SME participation in COP process
Версия на азербайджанском языке ITC-nin icraçı direktoru: "Azərbaycan KOB-ların COP prosesində iştirakı üçün mühüm addımlar atıb" - EKSKLÜZİV

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