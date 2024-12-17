Глава ГТК: В Азербайджане среднее время пересечения таможенной границы сократилось на 58%

11:10

После внедрения в Азербайджане в январе текущего года Автоматизированной системы анализа рисков (ARAS) Государственного таможенного комитета (ГТК) среднее время пересечения таможенной границы сократилось на 58%, время физических проверок - на 20%, а время оформления грузов - на 15%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ГТК Шахин Багиров на Таможенном бизнес-форуме в Баку.

"В целях создания благоприятной бизнес-среды для участников внешней торговли, соблюдающих таможенное законодательство, сокращается время, затрачиваемое на таможенное оформление грузов, и затраты на перевозку сводятся к минимуму", - подчеркнул он.