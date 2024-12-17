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Глава ГТК: В Азербайджане среднее время пересечения таможенной границы сократилось на 58%

Глава ГТК: В Азербайджане среднее время пересечения таможенной границы сократилось на 58% 11:10
Бизнес
17 декабря 2024 г. 11:37
Глава ГТК: В Азербайджане среднее время пересечения таможенной границы сократилось на 58%

После внедрения в Азербайджане в январе текущего года Автоматизированной системы анализа рисков (ARAS) Государственного таможенного комитета (ГТК) среднее время пересечения таможенной границы сократилось на 58%, время физических проверок - на 20%, а время оформления грузов - на 15%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ГТК Шахин Багиров на Таможенном бизнес-форуме в Баку.

"В целях создания благоприятной бизнес-среды для участников внешней торговли, соблюдающих таможенное законодательство, сокращается время, затрачиваемое на таможенное оформление грузов, и затраты на перевозку сводятся к минимуму", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov: “Azərbaycanda orta sərhədkeçmə müddəti 58 % azalıb”

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