Глава ГТК: Таможенные органы не испытывают проблем с выполнением бюджетного прогноза

12:55

Таможенные органы Азербайджана не испытывают проблем с выполнением прогноза по перечислениям налогов и пошлин в государственный бюджет.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров заявил журналистам во вторник.

"Таможенные органы обеспечат выполнение бюджетного прогноза и в этом году. Мы не сталкиваемся с трудностями при выполнении бюджетного прогноза. Бюджетные документы на следующий год утверждены, и мы выполним поставленные перед таможенными органами задачи", - отметил Багиров.