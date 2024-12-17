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Глава ГТК: Таможенные органы не испытывают проблем с выполнением бюджетного прогноза

Глава ГТК: Таможенные органы не испытывают проблем с выполнением бюджетного прогноза 12:55
Бизнес
17 декабря 2024 г. 13:18
Глава ГТК: Таможенные органы не испытывают проблем с выполнением бюджетного прогноза

Таможенные органы Азербайджана не испытывают проблем с выполнением прогноза по перечислениям налогов и пошлин в государственный бюджет.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров заявил журналистам во вторник.

"Таможенные органы обеспечат выполнение бюджетного прогноза и в этом году. Мы не сталкиваемся с трудностями при выполнении бюджетного прогноза. Бюджетные документы на следующий год утверждены, и мы выполним поставленные перед таможенными органами задачи", - отметил Багиров.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov: "Büdcə proqnozunu yerinə yetirməyimiz üçün problem yoxdur"

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