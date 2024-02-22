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Глава Госкомтаможни принял граждан в Сумгайыте

Глава Госкомтаможни принял граждан в Сумгайыте
Бизнес
22 февраля 2024 г. 19:34
Глава Госкомтаможни принял граждан в Сумгайыте

Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров в центре Гейдара Алиева в Сумгайыте принял жителей Сумгайыта, Абшеронского и Губадлинского районов.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в ходе приема глава Госкомитета заслушал обращения граждан, которые в основном касались трудоустройства, импортно-экспортных операций и других таможенных процедур.

Часть поднятых гражданами вопросов нашла решение во время приема, а по другим - даны поручения руководителям соответствующих структур принять необходимые меры.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib

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