Глава Госкомтаможни принял граждан в Сумгайыте

Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров в центре Гейдара Алиева в Сумгайыте принял жителей Сумгайыта, Абшеронского и Губадлинского районов.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, в ходе приема глава Госкомитета заслушал обращения граждан, которые в основном касались трудоустройства, импортно-экспортных операций и других таможенных процедур.

Часть поднятых гражданами вопросов нашла решение во время приема, а по другим - даны поручения руководителям соответствующих структур принять необходимые меры.