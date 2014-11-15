​Глава Google признан бизнесменом года

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Авторитетный журнал Fortune назвал гендиректора Google Ларри Пейджа бизнесменом года.

Как передает Report, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальный сайт журнала.

Вторую строчку в рейтинге занял глава компании Apple Тим Кук. Замыкает тройку лидеров мирового бизнеса руководитель фармацевтической компании Gilead Sciences Джон Мартин. Его компания представила препарат, способный излечить гепатит С — болезни, из-за которой погибают до 350 тыс. человек в год.

В топ-50 бизнесменов года, по версии Fortune, традиционно немало представителей технологической отрасли. На 10-й строчке расположился основатель недавно с успехом вышедшей на биржу китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма. Глава Facebook Марк Цукерберг занял 13-е место, руководитель Intuit Брэд Смит — 16-е, гендиректор Amazon Джефф Безос — 25-е место.

Также в список попали глава Netflix Рид Хастингс (37), гендиректор Microsoft Сатья Наделла (38), глава Airbnb Брайан Чески (44), а также генеральный директор Uber Трэвис Каланик (48).