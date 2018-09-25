Глава Федеральной антимонопольной службы: Российская экономика остается во многом полуфеодальной

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что российская экономика остается во многом отсталой и полуфеодальной, особенно в регионах.

Как сообщает Report, об этом он сказал в интервью "Коммерсанту".

"Наша экономика во многом остаётся отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах. Конкуренцией там и не пахнет", - отметил Артемьев, отвечая на вопрос о целях принятия нацплана развития конкуренции.

Он добавил, что рассчитывает реализовать пример Кореи и Японии, где демонополизация рынка дала экономике большой толчок.