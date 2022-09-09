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Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год

Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год В 2023 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет содействовать развитию ненефтяного сектора Азербайджана, укреплению местных кредиторов, а также увеличению инвестиций в зеленую экономику и региональные связи.
Бизнес
9 сентября 2022 г. 12:30
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год

В 2023 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет содействовать развитию ненефтяного сектора Азербайджана, а также увеличению инвестиций в зеленую экономику и региональные связи.

Об этом в интервью Report заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Мы намерены сохранить наши ключевые стратегические приоритеты для Азербайджана в 2023 году, что означает продолжение сосредоточения внимания на развитии ненефтяного сектора страны, укреплении местных кредиторов, а также увеличении инвестиций в зеленую экономику и региональные связи", - сказала она.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке EBRD rəhbəri 2023-cü il üçün Azərbaycanla əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıb
Версия на английском языке EBRD reveals priorities of co-op with Azerbaijan for 2023

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