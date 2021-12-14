Глава DEİK: Зангезурский коридор станет новой альтернативой в логистике и торговле

Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс имеет важное значение для трех стран. Кроме того, Зангезурский коридор станет новой альтернативой в логистике и торговле.

Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс имеет важное значение для трех стран. Кроме того, Зангезурский коридор станет новой альтернативой в логистике и торговле.

Как сообщает Report, об этом президент Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Наиль Олпак заявил на азербайджано-турецко-грузинском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, возможности для развития экономических связей между тремя странами обширны: "В этом году торговый оборот между Азербайджаном и Турцией составил 2 млрд долларов США. Расширяется сотрудничество двух стран во всех сферах, в том числе в оборонной промышленности. Мы можем совместно реализовать крупные проекты на освобожденных территориях".