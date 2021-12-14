О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава DEİK: Зангезурский коридор станет новой альтернативой в логистике и торговле

Глава DEİK: Зангезурский коридор станет новой альтернативой в логистике и торговле Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс имеет важное значение для трех стран. Кроме того, Зангезурский коридор станет новой альтернативой в логистике и торговле.
Бизнес
14 декабря 2021 г. 12:35
Глава DEİK: Зангезурский коридор станет новой альтернативой в логистике и торговле

Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс имеет важное значение для трех стран. Кроме того, Зангезурский коридор станет новой альтернативой в логистике и торговле.

Как сообщает Report, об этом президент Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Наиль Олпак заявил на азербайджано-турецко-грузинском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, возможности для развития экономических связей между тремя странами обширны: "В этом году торговый оборот между Азербайджаном и Турцией составил 2 млрд долларов США. Расширяется сотрудничество двух стран во всех сферах, в том числе в оборонной промышленности. Мы можем совместно реализовать крупные проекты на освобожденных территориях".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkish official: Zangazur corridor will be new alternative in logistics and trade
Версия на азербайджанском языке Türkiyə rəsmisi: “Zəngəzur dəhlizi logistika və ticarətdə yeni alternativ olacaq”

Экслюзивные новости

Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi