Глава Citigroup Джейн Фрейзер заработала 22,5 млн долларов за год работы

Главный исполнительный директор американского банка Citigroup Inc. Джейн Фрейзер заработала 22,5 млн долларов США за первый год работы на этом посту.

Главный исполнительный директор американского банка Citigroup Inc. Джейн Фрейзер заработала 22,5 млн долларов США за первый год работы на этом посту.

Как передает Report, об этом пишет Wall Street Journal.

Ее базовая зарплата составила 1,33 млн долларов, она также получила денежный бонус в размере 6,35 млн. Основная часть вознаграждения - 14,82 млн долларов была выплачена в виде акций с ограничениями, привязанными к показателям эффективности.

Фрейзер была назначена CEO Citigroup 1 марта 2021 года и стала первой женщиной во главе крупного американского банка. Ее назначение приветствовали на Уолл-стрит как признак долгожданного карьерного прогресса для женщин, работающих в банковской сфере.

Предшественник Фрейзер на посту CEO Citigroup Майкл Корбат в 2020 году получил вознаграждение в размере 19,04 млн долларов. Оно было урезано на 21% по сравнению с 24 млн, которые были выплачены в 2018-2019 годах, после того, как регулирующие органы оштрафовали Citigroup на 400 млн долларов за неспособность улучшить систему управления рисками.

Вознаграждение Фрейзер оказалось значительно ниже, чем у CEO других крупных американских банков, отмечает WSJ. За 2021 год Джеймс Горман и Дэвид Соломон, возглавляющие соответственно Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., заработали по 35 млн, гендиректор JPMorgan Chase&Co. Джеймс Даймон - 34,5 млн долларов, гендиректор Bank of America Брайан Мойнихэн - 32 млн.

Вступив в должность, Фрейзер быстро начала менять стратегию банка, объявив о планах сокращения активов Citigroup в сфере розничного банковского обслуживания по всему миру, и намерении сфокусироваться на услугах для корпоративного сектора, сообщает "Интерфакс".

Вступив в должность, Фрейзер начала менять стратегию банка, напоминает WSJ. Ее план предполагает сосредоточение на услугах для корпоративного сектора и ограниченном количестве предложений для частных лиц. Фрейзер также занялась внутренними преобразованиями в Citigroup.

По итогам 2021 года Citigroup зафиксировал чистую прибыль в размере 22 млрд при выручке в 71,9 млрд долларов, годом ранее эти показатели составили соответственно 11 млрд и 75,5 млрд. За последние 12 месяцев капитализация банка опустилась на 2% - до 133,5 млрд долларов.