Глава Burberry возглавит модный дом Salvatore Ferragamo

Итальянский модный дом пострадал сильнее конкурентов от последствий пандемии

Британский производитель товаров класса люкс Burberry Group Plc объявил, что его генеральный директор Марко Гобетти покинет свой пост в конце нынешнего года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию. По заявлению компании, она уже занялась подбором нового руководителя. Ожидается, что господин Гобетти возглавит итальянский модный дом Salvatore Ferragamo.

Марко Гобетти возглавил компанию около пяти лет назад и, как говорят эксперты, совершенно ее трансформировал. «Теперь, когда Burberry снова полна энергии и твердо идет по пути роста, я считаю, что пришло время покинуть свой пост»,— цитирует Reuters слова самого господина Гобетти.

В заявлении Burberry нет подробностей о причинах ухода господина Гобетти. Говорится лишь о том, что он переходит на другую работу, которая позволит ему вернуться в Италию. Впрочем, эту неопределенность раскрыл итальянский модный дом Salvatore Ferragamo, объявивший, как сообщают британские и итальянские СМИ, в частности The Times , что господин Гобетти будет его новым генеральным директором.

Слухи о смене руководства в итальянской компании ходили уже некоторое время, даже несмотря на то что владельцы продлили контракт с нынешним гендиректором Микаэлой Ле Дивелек в марте текущего года. Эксперты напоминали, что итальянский модный дом пострадал сильнее конкурентов от последствий пандемии. Кроме того, его часто называли в связи с возможной покупкой каким-то из более крупных конкурентов.