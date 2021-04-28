Глава БТА о незаконной пассажироперевозке по выходным

Уже подготовлены и представлены в правительство предложения

"У нас есть информация о том, что некоторые перевозчики покровительствуют водителям транспортных средств малой вместимости, которые перевозят пассажиров по субботам и воскресеньям за 1 манат с человека. В связи с этим будет проведена соответствующая работа".

Об этом сообщил председатель правления Бакинского Транспортного Агентства (БТА) Вусал Керимли.

По его словам, БТА не может использовать какие-либо методы наказания из-за пробелов в законодательстве. "Мы можем просто информировать. Кроме того, уже подготовлены и представлены в правительство предложения. В ближайшее время будет проведена работа с ними".