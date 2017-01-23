Глава бренда MR BEE: В Германии проявляют большой интерес к нашей продукции

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Министерство экономики Азербайджана в целях продвижения бренда Made in Azerbaijan организовало экспортную миссию в Берлин (Германия). В миссии на конкурсной основе принимают участие представители компаний, занятых в сфере производства плодоовощной продукции, минеральной воды, соков, вина, меда и чая.

Входящий в состав азербайджанской делегации руководитель бренда MR BEE, который занимается реализацией натурального меда при поддержке Baku Business Factory, Джавид Керимов заявил Report, что экспортная миссия находится в Берлине при организации и финансовой поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Азербайджано-германского фонда развития: “В миссию вошли 19 компаний различного профиля, в основном, занятых в сельскохозяйственной сфере. В то же время на мероприятии принимают участие компании, занятые в сфере непищевой промышленности – производства мебели, веревок, ковров. Целью нашего участия являются встречи с соответствующими компаниями и специалистами, знакомство с их опытом, а также поиск путей выхода на рынки Европы, в том числе, на ее крупнейший рынок – Германию, изучение системы сертификации, сортировки, продажи и дистрибьюции". По его словам, в рамках миссии пройдут двусторонние встречи с местными дистрибьюторами, потенциальными клиентами, будут обсуждены вопросы организации экспорта.

“В то же время, в рамках визита участники миссии получили шанс на участие в выставке "Международная зеленая неделя-2017" (International Green Week - 2017). В нашем национальном павильоне, организованном при поддержке министерства экономики, посольства Азербайджана в Германии и Azpromo, представлено более 200 видов сельскохозяйственной и пищевой продукции. Мы также представили продукцию MR BEE, к которой проявлен большой интерес”, - добавил Дж.Керимов.

Отметим, что в рамках "Международной зеленой недели-2017", которая продлится до 29 января, участники будут проинформированы об инвестиционных и бизнес-возможностях, а также конкурентоспособной сельхозпродукции, производимой в Азербайджане.