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Глава "Азерпочт" обратился к гражданам

Глава "Азерпочт" обратился к гражданам Председатель Правления ООО "Азерпочт" Министерства цифрового развития и транспорта Афган Джалилов обратился к гражданам с просьбой сообщать о случаях непредоставления в почтовых отделениях POS-терминалов для оплаты услуг.
Бизнес
2 августа 2023 г. 16:26
Глава Азерпочт обратился к гражданам

Председатель Правления ООО "Азерпочт" Министерства цифрового развития и транспорта Афган Джалилов обратился к гражданам с просьбой сообщать о случаях непредоставления в почтовых отделениях POS-терминалов для оплаты услуг.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении А.Джалилова к гражданам.

По его словам, более 700 почтовых отделений на территории страны оборудованы POS-терминалами.

"Просим вас отдавать предпочтение безналичной оплате при пользовании почтовыми услугами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить финансовую прозрачность в процессе обслуживания в филиалах "Азерпочт". В случаях непредоставления POS-терминалов обращайтесь по телефону: (+99451) 235 97 99", - отметил А.Джалилов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərpoçt"un sədri vətəndaşlara müraciət edib

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