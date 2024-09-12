Глава ассоциации: Санкции против России сказываются на строительном рынке Азербайджана

Повышение цен и другие последствия, вызванные санкциями против России, влияют на строительный рынок в Азербайджане.

Повышение цен и другие факторы, вызванные санкциями против России, влияют на строительный рынок в Азербайджане.

Об этом Report заявил глава Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана Рамиз Исаев.

По его словам, Россия является основным поставщиком металлических изделий и древесины в Азербайджан, поэтому повышение цен или проблемы с логистикой в соседней стране влияют на местный рынок.

При этом глава Ассоциации сказал, что доля импортируемых из Турции материалов на строительном рынке Азербайджана также довольно велика.

"Например, сантехника, каучук, пластиковые трубы, двери и окна, кафель, обои в основном импортируются из Турции. Из России же в основном поставляются металлические изделия, древесина и другие материалы. Кроме того, Азербайджан закупает строительные материалы из Казахстана, Беларуси, Украины и других стран", - сказал Р.Исаев.