Глава американской корпорации Intel покидает свой пост

Новым генеральным директором будет назначен Пэт Гелсингер

Генеральный директор американской корпорации Intel Боб Свон уйдет в отставку 15 февраля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что новым генеральным директором будет назначен Пэт Гелсингер. В настоящее время он возглавляет разработку программного обеспечения для виртуализации американской компании VMware, а также является ее директором.

В Intel заявили, что будущая перестановка не связана с «финансовыми результатами Intel за 2020 год».

Свон cтоял во главе корпорации с января 2019 года. До этого он семь месяцев был исполняющим обязанности гендиректора.