Глава Amazon разбогател за день на 6,4 млрд долларов

Джефф Безос https://report.az/storage/news/8e77a32b70da26c9f75e5e90127a75eb/8aa5994d-e1e9-4961-8386-39af7910edba_292.jpg

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на 6 млрд. долларов США на фоне рекордного роста стоимости акций компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные приводит на своем сайте журнал Forbes.

По его информации, во вторник к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные 2 238 долларов США за штуку. Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, резко возросло, увеличившись примерно на 6,4 млрд долларов США (около 5%) - до 138 млрд. долларов США. При этом состояние его бывшей жены Маккензи Безос, которая в результате развода с миллиардером стала одной из самых богатых женщин мира, увеличилось за торговую сессию на 2,2 млрд долларов США - до 44,8 млрд. долларов США.