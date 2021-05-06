Глава Amazon продал акции компании на 2,5 млрд долларов

За 2020 год Безос продал акции компании более чем на 9 млрд долларов США

Основатель и главный исполнительный директор Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Джефф Безос на этой неделе продал акции компании на сумму около 2,48 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, по документам, направленных в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), он продал порядка 740 тыс. акций Amazon в понедельник и вторник .

За 2020 год Безос продал акции компании более чем на 9 млрд долларов США, при этом около 1 млрд доллара США ежегодно он выделяет на свой аэрокосмический проект Blue Origin. Безос является самым богатым человеком в мире с состоянием в 190 млрд долларов США.

Капитализация Amazon с начала текущего года практически не изменилась и составляет 1,67 трлн долларов США, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 11% за этот период.