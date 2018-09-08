Глава Alibaba Джек Ма покинет свой пост

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма заявил, что в понедельник - в день своего 54-летия - уходит на пенсию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета The New York Times.

По данным издания, бывший учитель английского языка Джек Ма собирается посвятить все свое время преподаванию. Газета, цитируя Ма, отмечает, что выход на пенсию вовсе не означает окончание "эры" компании, а напротив - ее начало. Джек Ма останется в составе совета директоров Alibaba и продолжит следить за ее управлением, говорится в сообщении. Издание также подчеркивает, что 10 сентября в Китае отмечается День учителя.

Как указывается, Ма открыл компанию Alibaba в 1999 году и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Состояние бизнесмена оценивается в $40 млрд, что сделало его самым богатым человеком в Китае.

В 2013 году Джек Ма оставил пост исполнительного директора компании, но до сих пор оставался ее лицом. Ожидается, что все полномочия Ма перейдут к действующему генеральному директору Дэниэлу Чжангу.