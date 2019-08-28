Глава агентства инноваций: Стартапам инвестиции нужны больше, чем гранты

"В настоящее время мы определяем приоритет, что лучше предоставлять стартапам - гранты или инвестиции. Большинство стартапов в ожидании грантов".

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства по инновациям при министерстве транспорта Турал Керимли сказал в ходе своего выступления на пресс-конференции в связи с конкурсом AZCLOUD Hackathon 2019.

"С уверенностью могу сказать, что грант меньше помогает стартапам, чем инвестиции. Потому что в глазах иностранных инвесторов наиболее привлекательным выглядит стартап, которому удалось привлечь инвестиции, нежели тот, который получил грант. Инвестор видит, что государство вложило деньги из бюджета в проект. Это значит стартап прошел этап предварительного оценивания, что говорит о его экономическом значении и рыночной стоимости", - добавил Т.Керимли.